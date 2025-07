Ederson Juventus i bianconeri studiano una soluzione alternativa per abbassare il costo del cartellino | scambio con quell’esubero! L’idea prende piede…Ultimissime

La Juventus, sempre alla ricerca di soluzioni intelligenti, sta studiando un'allettante strategia per ridurre il costo di Ederson, centrocampista dell’Atalanta. L’idea? Uno scambio con un esubero, una mossa che potrebbe rivoluzionare le trattative e portare benefici concreti ai bianconeri. La corsa al rinforzo per il centrocampo si fa sempre più intensa, ma ora si apre una nuova prospettiva: questa soluzione può davvero fare la differenza nella prossima sessione di mercato.

Ederson Juventus, i bianconeri sono intrigati da quello scambio: quell'esubero può essere la chiave per abbassare il prezzo del cartellino. La Juventus è da tempo attiva sul mercato, alla ricerca di rinforzi per il proprio centrocampo. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna del Corriere di Bergamo, i bianconeri avrebbero messo nel mirino Ederson, centrocampista brasiliano dell' Atalanta. Tuttavia, la Juve sta cercando una soluzione strategica per abbassare l'esborso finanziario necessario e portarlo a Torino. L'idea sarebbe quella di inserire il cartellino di Nico Gonzalez, l'attaccante argentino attualmente nella rosa bianconera, nella trattativa per ridurre la cifra richiesta dal club orobico.

Nuovo sponsor Juventus: quando debutterà sulle maglie dei bianconeri? Ufficiale, ecco le partite in cui vedremo già Jeep e Visit Detroit - La Juventus ha annunciato il suo nuovo sponsor per la stagione 2025/26: Jeep, che torna a featured sulle maglie dei bianconeri.

(Gds) "David vuole la Juventus, nuova proposta dei bianconeri che chiedono di abbassare le commissioni di 15 milioni richieste dagli agenti" ? https://ow.ly/Z4OF50WfRP1 Vai su Facebook

Corriere di Bergamo - Ederson, la Juve spera di abbassare il prezzo inserendo Nico Gonzalez nell'affare; Chi è Nayef Aguerd, l'ultimo nome per la difesa della Juventus; Lucca-Juve, il rischio asta e la mossa di Giuntoli per abbassare il prezzo.

La Juventus insiste per Jadon Sancho: il Manchester United vuole 30 milioni, Comolli mette sul piatto Vlahovic e Douglas Luiz - Secondo Tuttosport i bianconeri avranno nuovi contatti con l'entourage del giocatore e col ... Come scrive eurosport.it