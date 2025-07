Calciomercato Parma Leoni rimane in casa gialloblu? Ecco la situazione nonostante gli interessi delle big

Nel movimentato calciomercato del Parma, l'attenzione si concentra su Giovanni Leoni, giovane talento gialloblù. Nonostante le avances di big come Inter e Milan, il difensore classe 2006 sembra sempre più vicino a confermarsi in casa crociata. Una decisione che potrebbe rafforzare il progetto del Parma e sorprendere gli osservatori, mantenendo vivo l’interesse dei top club. La sua permanenza potrebbe rappresentare un punto di svolta per la squadra e i suoi tifosi.

Calciomercato Parma: Leoni sempre più vicino alla permanenza. L’indiscrezione in casa crociata Nel panorama del Calciomercato Parma, il nome di Giovanni Leoni continua a tenere banco. Il giovane difensore centrale, classe 2006, è considerato uno dei profili più promettenti del calcio italiano e ha attirato l’interesse di club importanti come Inter e Milan. Tuttavia, col . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Parma, Leoni rimane in casa gialloblu? Ecco la situazione nonostante gli interessi delle big

In questa notizia si parla di: calciomercato - parma - leoni - casa

Calciomercato Inter: occhi puntati su Bonny del Parma: i dettagli - L'Inter guarda al futuro e fissa l'attenzione su Bonny, talentuoso attaccante del Parma. Mentre i nerazzurri sono impegnati in una intensa lotta per il campionato e la Champions League, la dirigenza sta studiando le migliori strategie per il calciomercato.

Calciomercato.it - Al Grand Hotel di Rimini presente il Dg del Parma Cherubini: il club ducale ha definito la cessione di Bonny all’Inter, con i nerazzurri in pressing anche su Leoni in casa Parma . Vai su Facebook

Parma Calcio 1913 Vai su X

Leoni piace all'estero ma può restare a Parma: l'AD Cherubini sulla trattativa con l'Inter per Bonny, Cuesta e e il futuro di Pellegrini; Inter, non solo Bonny: col Parma si tratta anche per Leoni. Con Chivu diventato protagonista; Per Leoni non bastano 20 milioni: la richiesta del Parma che spera nell'asta.

Calciomercato live: Ricci ufficiale al Milan. L'Inter accelera per Leoni del Parma. Le trattative in tempo reale - Samuele Ricci oggi firmerà col Milan che pensa anche a Leoni del Parma, difensore di grande prospettiva già ... Come scrive ilmessaggero.it

Il Milan insiste per Giovanni Leoni: possibile scambio di talenti con il Parma - Il Milan vuole Giovanni Leoni dal Parma mentre il club emiliano cerca di trattenere il giovane talento mostrando interesse per Mattia Liberali. Riporta notiziemilan.it