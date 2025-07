Nuove visioni della Sardegna

Due mostre in contemporanea, a Nuoro e a Cagliari, fanno il punto sul racconto dell’isola negli ultimi trentacinque anni, attraverso i lavori di sedici fotografi. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Nuove visioni della Sardegna

In questa notizia si parla di: visioni - sardegna - fotografi - sedici

Il Festival de Cine Italiano di Málaga premia la Sardegna: in concorso i corti di Visioni Sarde e la proiezione speciale di Ambasciadores de Sardigna - L’ottava edizione del Festival del Cinema Italiano di Málaga premia la Sardegna, valorizzando il suo cinema con il concorso di cortometraggi Visioni Sarde e una proiezione speciale di Ambasadoras de Sardigna.

La Sardegna protagonista di un viaggio fotografico, da Mimmo Jodice a Massimo Vitali; Com'è stata fotografata la Sardegna dal 1990 a oggi? Una mostra tra Nuoro e Cagliari.

Nuove visioni della Sardegna - Due mostre in contemporanea, a Nuoro e a Cagliari, fanno il punto sul racconto dell’isola negli ultimi trentacinque anni, attraverso i lavori di sedici fotografi. Lo riporta internazionale.it

Cinema: Visioni di Sardegna, ecco gli otto corti finalisti - Otto corti d'autore per far scoprire l'isola ed il nuovo cinema "made in Sardegna" con l'aiuto dei circoli e delle associazioni di sardi in giro per il mondo. Da ansa.it