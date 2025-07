Mercato giovani la Serie B chiama Mannini e Reale | Marin saluta la Roma

le partenze già annunciate, perché il mercato dei giovani e delle plusvalenze è ancora in pieno fermento. La Roma si prepara ad una campagna estiva ricca di sorprese e strategie mirate, con l’obiettivo di rinforzare la rosa e sorprendere tutti nel prossimo campionato. E mentre Mannini e Reale fanno parlare di sé, il futuro giallorosso si disegna tra sogni e sfide da affrontare con determinazione.

Sarà un mercato dalle mille vie quello che aspetta la Roma, pronta a consegnare a Gasperini una squadra che possa essere protagonista fin dall’inizio nel prossimo campionato, o almeno è ciò che si augurano i tifosi. Massara chiamato ad un gran lavoro, che potrebbe partire con l’assalto a Wesley per poi proseguire con le operazione da fare a centrocampo ( occhio a Kocku ) e in attacco, ma occhio alle uscite. Queste non si sono esaurite con giugno, e potrebbero riguardare un mercato giovani con sorprese dietro l’angolo e con addii già formalizzati. Juve Stabia sui due talenti giallorossi. Due giocatori che si sono messi in mostra quest’anno con la Primavera sono senz’altro Mattia Mannini e Filippo Reale, entrambi classe 2006 colonne portanti della difesa della banda di Falsini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it