Liberoquotidiano.it - "Gli servono 50 ace": Sinner-Shelton, la profezia (nerissima) di Adriano Panatta

Il prossimo rivale di Janniknel match delle semifinali degli Australian Open, in programma venerdì, si chiama Ben, vincitore in quattro set mercoledì contro Lorenzo Sonego, tra non pochi rimpianti da parte dell'azzurro. Nel podcast ‘La Telefonata', gli ex della racchettae Paolo Bertolucci non si sono però risparmiati contro lo statunitense, elogiando anche la prestazione dicontro De Minaur: “Per quanto riguarda quella partita mi sento molto Sandra Mondaini quando diceva ‘che barba, che noia' — ha detto—. Poveraccio De Minaur dovrebbe dire ‘guardate io non ci vengo, senza offesa'”. Subito Bertolucci ha rincarato la dose: “Se lo sogna anche la notte — il suo commento — Lui deve vedere il tabellone, gli iscritti e quando vede che c'èdeve ringraziare e non giocare, presentarsi poi al prossimo torneo.