Dalle pagine al piccolo schermo | quattro serie TV tratte da libri che vedremo nel 2025

Ilè appena iniziato, ma appare già ricco di novità, specialmente dal punto di vista televisivo. Nelle prime settimane del nuovo anno, infatti, abbiamo già assistito al debutto suldi diverseTV, molte delle quali sono stateda. Nella serialità, così come nel cinema, non è raro ispirarsi ai grandi romanzi del passato o ai best seller di ultima generazione, portando quelle storie dal cartaceo alla pellicola. In queste settimane, ad esempio, hanno esordito ben due telefilm basati su Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas padre e Auguste Maquet. Per non parlare, poi, del chiacchieratissimo M-Il figlio del secolo, adattamento diretto da Joe Wright dell’omonima opera di Antonio Scurati, con Luca Marinelli nelle scomode vesti di Mussolini. Le premesse, insomma, ci sono tutte; ma cos’altronei prossimi mesi?TVdai: due classici italianiIl Gattopardo è tra leTV più attese delA suscitare enorme curiosità, senza alcun dubbio, è Il Gattopardo, in arrivo il 5 marzo su Netflix.