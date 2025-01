Lanazione.it - Criticità in Municipio?. Ecco la commissione

GUALDO TADINO – "Nel rispetto delle istituzioni, ho già dato seguito alla convocazione della secondaconsiliare per le ore 15 di martedì 28 gennaio, in presenza, visto il carattere di urgenza palesato nella richiesta". Così la presidente Simonetta Parlanti (nella foto) ha reagito in tempi brevissimi alla istanza presentata dalle consigliere comunali di centro destra, del gruppo "Rifare Gualdo", che avevano rilevatonella situazione finanziaria del Comune. La Parlanti, rilevato che la modalità seguita è "alquanto bizzarra e mai riscontrata nella storia istituzionale del nostro Comune", con la richiesta ufficializzata prima alla stampa che a livello istituzionale e presentata per la primaconsiliare "che non ha alcuna competenza in termini di bilancio", evidenzia che "non vengono citate le sedicentiche sarebbero emerse solo dopo l’approvazione del bilancio di previsione, che ha ottenuto il parere favorevole del revisore dei conti".