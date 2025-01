Dailymilan.it - Cessione Milan, Elliot raddoppia i suoi consiglieri nel Cda. Che cosa significa per Gerry Cardinale?

Nell’ambito delladell’assemblea dei soci ha ratificato l’aumento da 11 a 12 membri con. Cheper?Avanza il Fondot, retrocede il Fondo RedBird. Il Consiglio di amministrazione delsi è rinnovatp e si è anche allargato. Una decisione raggiunta nel corso dell’assemblea dei soci ordinaria tenutasi in videoconferenza con un unico ordine del giorno che prevedeva la “intervenuta nomina per cooptazione di un consigliere di amministrazione” e il conseguente “aumento da undici a dodici del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione”.Questo ha permesso a Gordon Singer di aumentare di un’unità la propria partecipazione all’interno del Club di Via Aldo Rossi.In sostanza come scrive la Gazzetta dello Sport si è trattata di un’assemblea “tecnica”, resa necessaria in virtù del recente rifinanziamento del vendor loan, ovvero il prestito chet aveva fatto a RedBird nel momento in cui il club era passato di mano nell’estate del 2022.