Anadolu Efes-Olimpia Milano oggi in tv, Eurolega basket 2025: orario, programma, streaming

Trasferta sul Bosforo per l’ingiovedì 23 gennaio alle 18:30 ora italiana i meneghini affrontano i turchi dell’Istanbul nella ventitreesima giornata della regular season 2024-.I campioni d’Italia provano a rialzare prontamente la testa dopo la pesante sconfitta maturata la settimana scorsa al Forum di Assago contro il Partizan Belgrado (70-90), seguita dal ko contro l’Umana Reyer Venezia in Serie A (85-72). 12-10 è il record della squadra biancorossa al pari di Real Madrid e Bayern Monaco per la nona posizione, con coach Ettore Messina che dovrà fare i conti con l’assenza di Nikola Mirotic e le condizioni non perfette di Zach LeDay e Leandro Bolmaro.L’Istanbul, guidato in panchina dal coach ex Virtus Bologna Luca Banchi, è reduce da due battute d’arresto consecutive contro Barcellona ed ASVEL Villeurbanne.