Ilfattoquotidiano.it - TikTok, anche in Cina il rischio ban ha stimolato il potenziale per rimpiazzare l’app

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Gianluigi Perrone*La Corte Suprema statunitense ha confermato il ban di. La compagnia cinese Bytedance, proprietaria al 20% del social media, si è rifiutata di vendere le quote e, nonostante pare che sia Biden sia Trump fossero contrari, la decisione risulta in una scomparsa della applicazione dagli store telefonici.I circa 120 milioni di utenti americani attivi, dei quali 600mila creator, rischiano di rimanere orfani del loro media di riferimento, e ciò ha generato una strana forma di protesta. Migliaia di utenti americani si sono riversato sulla piattaforma cinese ???, tradotto per l’utenza estera con RedNote, Libretto Rosso, dove si è sviluppato un intenso dialogo interculturale tra americani e cinesi. Perché proprio RedNote?L’aspettativa logica era che l’utenza si muovesse su Instagram, Facebook, YouTube, che con reel, storie e shorts aveva cercato di implementare il modellosulle proprie piattaforme.