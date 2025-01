Lettera43.it - Sinner domina De Minaur in tre set: è in semifinale agli Australian Open

Dopo il malore e lo spavento negli ottavi contro Holger Rune, Janniktorna schiacciasassi e si qualifica inper il secondo anno consecutivo. Battuto in tre set il beniamino di casa Alex Dein meno di due ore con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-1. Il campione in carica ha giocato una partita praticamente perfetta, lasciando appena sei game al numero otto del mondo, battuto per la decima volta in carriera su altrettanti incontri e soprattutto per la quinta volta di fila senza perdere nemmeno un set. Ottima la condizione fisica dell’azzurro, che ha chiuso con l’84 per cento di punti vinti con la prima – in campo nel 64 per cento dei casi – e l’81 con la seconda. Inincrocerà lo statunitense Ben Shelton, 22enne di Atlanta e 21esimo del ranking, che in mattinata ha battuto il torinese Lorenzo Sonego in quattro set dopo altrettante ore di gioco.