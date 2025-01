Davidemaggio.it - Sanremo 2025, Antonella Clerici co-conduttrice con il nemico amatissimo Gerry Scotti

Leggi su Davidemaggio.it

Anchesaprà di sugo! Carlo Conti è intervenuto poco fa a E’ Sempre Mezzogiorno per invitare la padrona di casaalla prima serata del Festival di, in onda martedì 11 febbraio su Rai1. E’ lei, dunque, l’amica storica che Conti ha scelto, insieme a, come partner per la prima serata del Festival. Ancora una volta, dunque,sarà in riviera, dopo averla vista – è il caso di dirlo – in tutte le salse negli ultimi anni: laha affiancato Bonolis nel 2005; ha condotto in solitaria nel 2010; ha co-condotto una serata con Amadeus nel 2020 ed è stata già ospite di Carlo Conti a2017 per lanciare il suo programma. Era l’ultimo Festival del conduttore fiorentino.La novità, stavolta, è che al suo fianco ci sarà il, colui che ha rappresentato la nemesi di, avendo condotto programmi simili ai suoi e suscitando fastidio nellache più volte ha lanciato frecciate al competitor.