Ilfattoquotidiano.it - Ritirata tattica di Unicredit su Commerzbank: “Senza il sostegno del prossimo governo niente acquisizione”

Per la seconda volta in 24 ore, l’amministratore delegato diAndrea Orcel lascia intendere che gli appetiti susi stanno ridimensionando. “undeltedesco,potrebbe anche tirarsi indietro nei piani di”, ha detto al quotidiano tedesco Faz, alla Faz, secondo un’anticipazione. “Mi aspetto che saremo in grado di presentare la nostra visione delle cose”, ha continuato Orcel. “Spero nell’estate. In generale, dovremmo conoscere la nostra posizione al più tardi entro la fine dell’anno”.Martedì, parlando con Bloomberg Tv, Orcel aveva detto che “sarebbe pronta un accordo conse non ne vedesse il valore”. Alla domanda se fosse pronto nel caso ad abbandonare l’operazione sull’istituto tedesco aveva replicato: “Sì, certo.