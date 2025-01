Cultweb.it - Perché la Limousine presidenziale americana si chiama The Beast?

Leggi su Cultweb.it

Progettata per resistere a ogni tipo di attacco, rappresenta una combinazione unica di tecnologia avanzata, sicurezza estrema e simbolismo politico, la macchina del presidente americano ha un nome evocativo, The, la bestia. Con la sua struttura blindata, sistemi difensivi sofisticati e capacità di comunicazione globale, “The” incarna l’importanza della protezione del leader politico più importante al mondo. Equipaggiata con corazze di otto pollici di spessore e finestre antiproiettile capaci di resistere a colpi di Magnum .44, è stata progettata per affrontare esplosioni e attacchi chimici grazie a un abitacolo sigillato con ossigeno indipendente. Anche se lenta nell’accelerazione, è dotata di pneumatici antistrappo che le consentono di proseguire il viaggio anche se danneggiati.