Love story criminale: i "Bonnie e Clyde" della Valle Caudina tornano insieme

Tempo di lettura: 2 minutiLa Corte d’Appello di Napoli ha riacceso i riflettori su una delle storie più discussecronaca giudiziaria, autorizzando il ricongiungimento di Franco Iannone, 52 anni, e Veronica Morgillo, 37 anni, entrambi di Arienzo. Soprannominati “Pippetto” e “A’ Rossa”, i due sono noti per essere al centro di un intreccio di amore e crimine che ha fatto scalpore: condannati per narcotraffico nell’ambito del maxi-blitz contro il clan dei Piscitelli, alias “I Cervinari”, i due torneranno a convivere nella stessa abitazione.La storia di Iannone e Morgillo ha fatto guadagnare loro l’appellativo di “. Arrestati nel 2019, i due erano emersi come figure chiave di un’organizzazionededita al traffico internazionale di droga, con base tra ladi Suessola e la