Oasport.it - LIVE Milano-VakifBank Istanbul 1-1, Champions League volley femminile in DIRETTA: le ospiti reagiscono e portano il match in parità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Fuori il servizio ora dell’opposto di.3-1 Gelin per Paola Egonu che da ferma praticamente abbatte il numero 7 Van Ryk.2-1 Schiacciata furiosa di Egonu.1-1 Danesi fuori, però, con il servizio. Si abbassa all’ultimo Van Ryk.1-0 Parte bene.Secondo set terminato.-Vakif1-1. 16-25 Stampa un bellissimo pallonetto Xinyue.16-24 Attacco di Pietrini tenuto, poi ci pensa la canadese Van Ryk. Primo set point.16-23 Xinyue pescata da Bosetti. Ottimo l’attacco della cinese.Time out di Guidetti.16-22 Muro di Heyrman. Tutte nuove entrate per coach Lavarini.15-22 Efficace l’attacco di Smrek al centro.14-22 Tira fuori il servizio Daalderop.14-21 Xinyue presa a muro dall’olandese Daalderop.13-21 Punto, ma il set sembra ormai andato.