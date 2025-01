Ilfoglio.it - L’insediamento di Trump non è l’anticamera dei fascismi, ma una messinscena

Leggi su Ilfoglio.it

Ho guardato la sperticatadell’incoronazione di. Man mano che procedeva, i nomi che, alla rinfusa o badando alle implicazioni tecniche, diamo alle nuove rappresentazioni materiali e simboliche del potere, mi suonavano più insoddisfacenti. Così l’autocrazia, non parliamo della democrazia illiberale o della democratura, così la demotecnocrazia o la postdemocrazia, così l’oligarchia e la plutocrazia evocate da Biden con un dipiù di sdegno, perché oligarchia è un nome ormai incorporato al Cremlino. Mi sono detto che quella cui assistevamo era la cerimonia di instaurazione dell’Antidemocrazia. Tutto qui? Sì, tutto. Ci siamo abituati a pensare che l’assalto alla democrazia, la decisione di lavorarla metodicamente ai fianchi fino a suscitare l’insofferenza e l’esasperazione della gente, sia un passaggio intermedio per l’avvento del fascismo, come nell’Italia del ’22, come nella Germania del ’33.