L’associazione dei giovani | Progettiamo il futuro

Chi l’ha detto che inon parlano e non si interessano di cultura? La storia di Mario Mason Paola e Silvio Massignan, amici cresciuti insieme in oratorio a Bovisio Masciago, dimostra il contrario: dalla loro sensibilità sociale e voglia di conoscenza, maturata con successo in una pagina social gestita insieme, è fiorita un’associazione culturale che ora ha sede allo Sportellodi Bovisio Masciago, in piazza San Martino 7. "Ci chiamiamo “Progettare il“, come la nostra pagina Facebook, perché riteniamo che parlare di attualità affrontando i problemi sociali sia il modo migliore per gettare i semi per unmigliore - dichiara Mario Mason Paola -. Siamo attivi da gennaio e organizzeremo presto incontri aperti alla cittadinanza in cui discutere dei temi più sensibili: violenza di genere, povertà educativa e bullismo, collaborando con psicologi ed educatori".