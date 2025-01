Ilfattoquotidiano.it - La Juve non tira e pareggia a Bruges, Thiago Motta: “Voglio di più dai miei attaccanti”. Ora dovrà passare dai play-off di Champions

Una serata agrodolce per le squadre italiane impegnate inLeague. L’Atalanta si impone con un netto 5-0 sullo Sturm Graz, ottenendo così la certezza matematica della qualificazione per ioff, ma la speranze didirettamente al turno successivo entrando nella top 8 si fanno sempre più concrete. Chi invece questa possibilità l’ha persa è lantus che hato 0-0 in casa del Brugge. Un solo tiro in porta dei bianconeri. Un dato emblematico che riassume la qualità della presentazione degli uomini di. Successo di prestigio invece per il Bologna che rimonta il Borussia Dortmund al Dall’Ara 2-1, anche se è arrivata la conferma definitiva dell’eliminazione degli emiliani dal torneo.“Ci voleva, visto che nel 2025 non si riusciva a vincere. È arrivata nel momento giusto, abbiamo fatto un bel percorso incon un calendario non facile.