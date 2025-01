Quotidiano.net - Juventus pareggia a Bruges, Bologna trionfa in Champions League

Leggi su Quotidiano.net

La0-0 amentre iltrova la prima vittoria nella settima giornata di. In Belgio, la Juve dopo uno scialbo primo tempo ha creato qualche occasione nella ripresa ma senza trovare la rete e incamera così il terzo pareggio. Al Dall'Ara, i tedeschi sono andati in vantaggio con un rigore di Guirassy ma nella ripresa c'è stata la rimonta rossoblù, con Dallinga e Iling Junior in gol a stretto giro per la gioia dei tifosi di casa.