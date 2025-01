Il principe Harry trova un accordo con Murdoch il processo non si farà | News Group pagherà un indennizzo

Leggi su Open.online

Ile il gruppo editoriale di Rupert, proprietario di diversi tabloid inglesi, hannoto unextra giudiziale nella causa intentata dal reale per presunte violazioni della privacy e raccolta illegale di informazioni.papers verserà un, che si immagina generoso, per evitare ildavanti all’Alta Corte di Londra. Il secondogenito di re Carlo aveva denunciato i metodi vessatori e aggressivi adottati da alcuni giornalisti del gruppo per ottenere informazioni personali sulla sua vita. The Sun aveva assoldato degli investigatori privati per hackerare il cellulare die introdursi nella sua vita privata.papers ha anche offerto delle scuse per quanto accaduto, e per come sono state condotte le inchieste scandalistiche in quegli anni.