Grammy Awards 2025: tutte le categorie

Massimi riconoscimenti per la musica internazionale, isono noti anche per il loro enorme numero di. Nonostante per l’edizione, la 67esima della storia, non ci siano ulteriori aggiunte, saranno assegnati ben 94 riconoscimenti che coprono tutti i generi, dal rock alla dance, al pop, al rap e alle sonorità latine. Previsti premi per i cantanti, ma anche per gli autori delle tracce e per i loro produttori. Il massimo fu toccato nel biennio 2008-09, quando ci furono ben 110prima che la Recording Academy operasse una riduzione fra cancellazioni e accorpamenti. Un quantitativo incredibile, soprattutto pensando che nel 1959, l’anno della prima edizione, ne esistevano appena 28 e che nel 1975 si arrivò a 47. La cerimonia si terrà domenica 2 febbraio alle 2 italiane presso la Crypto.