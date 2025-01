Oasport.it - Golf, il Ras Al Khaimah Championship chiude gli appuntamenti negli Emirati. Laporta, Migliozzi e Pavan gli azzurri in campo

Ultimo appuntamentoArabi Uniti dell’International Swing (arrivato alla sua 3ª tappa di 8) per il Dp World Tour. Dal 23 al 26 gennaio i migliori giocatori del circuitoistico europeo si affronteranno sui fairway del Al HamraClub per il Ras Al(2,5 milioni di dollari in palio, 3.500 punti Race to Dubai e 1.000 punti Ryder Cup).Organizzato a partire dal 2022, si imposero qui i danesi Nicolai Højgaard e Thorbjørn Olesen (rispettivamente nel 2022 e nel 2024) e il britannico Daniel Gavins (2023). Di questi, saranno presenti sicuramente il defending champion Olesen e l’inglese Gavins. Insieme a loro, tuttavia, saranno presenti molti nomi importanti del circuito europeo: lo statunitense Patrick Reed, fermatosi dopo il Dubai Desert Classic in terrana; il neozelandese Daniel Hillier, in forma smagliante in questo avvio di 2025; l’inglese Paul Waring (alla seconda vittoria in carriera proprio lo scorso 10 novembre ad Abu Dhabi); i sudafricani Casey Jarvis, Darren Fichardt e Shaun Norris, ben organizzati e con esperienza da vendere; il thailandese Kiradech Aphibarnrat, da rimasto per diverso tempo fuori da piazzamenti importanti ma sempre un giocatore insidioso.