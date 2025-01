Ilfattoquotidiano.it - Giovanna Mezzogiorno: “Mi sembra di essere in un mondo di mostri. Le donne mi sembrano molto spesso tutte uguali e anche gli uomini non scherzano”

ha partecipato ad una puntata de “I Lunatici” di Rai Radio 2 per parlare del suo ultimo cortometraggio che ha diretto “Unfitting”, uscito lo scorso novembre. Il corto si ispira alle vicende personali dell’attrice e neo regista. In particolare si punta il dito sulle violenze e i pregiudizi che le attrici subiscono in unfatto di modelli standardizzati di bellezza. “Unfitting” racconta la storia di un’attrice rifiutata perché il suo aspetto fisico non è conforme ai canoni estetici.Sempre a proposito di cinema si parladi “M Il figlio del secolo” con super protagonista Luca Marinelli: “Sono d’accordo con quello che ha detto Filippo Timi, che interpretava Mussolini nel film ‘Vincere’ di Marco Bellocchio. Un attore fa l’attore, poi può avere la propria visione delle cose, il proprio parere, e può decidere giustamente di esprimerlo”.