Giorgio Pietrangeli morto il figlio del leggendario tennista Nicola | ex surfista la notizia data al padre ricoverato in ospedale

La perdita di Giorgio Pietrangeli, figlio del leggendario Nicola, segna un triste capitolo nello sport e nella vita italiana. Ex surfista di talento e protagonista di prestigiose competizioni internazionali, Giorgio ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto. La notizia della sua scomparsa, arrivata mentre il padre Nicola si trovava in ospedale, ha scosso l’intera comunità . Un addio che lascia un vuoto incolmabile, ma anche un ricordo eterno del suo spirito avventuroso e della passione per la vita.

È morto a 59 anni Giorgio Pietrangeli, figlio della leggenda del tennis azzurro Nicola Pietrangeli. Tra i primi italiani a prendere in mano la tavola da surf, partecipò ai Mondiali del 1988 e agli Europei del 1985 e del 1989. Si è spento a Roma dopo una lunga malattia e lascia la moglie Carola e i fratelli Marco e Filippo. Il padre Nicola, 91 anni, era da giorni ricoverato per accertamenti all’ospedale Gemelli: lì è stato raggiunto dalla tragica notizia. L’ultimo saluto della Federtennis. A darne notizia è stata la Federazione italiana tennis e padel (Fitp) con un comunicato ufficiale: «Si è spento a Roma a soli 59 anni a causa di un male incurabile  Giorgio Pietrangeli, figlio del leggendario tennista italiano Nicola Pietrangeli». 🔗 Leggi su Open.online

