Bambino perde i sensi in piscina ad Arezzo | trasportato in codice giallo al San Donato

Un grave episodio si è verificato questa mattina ad Arezzo, dove un bambino ha perso i sensi in piscina e è stato immediatamente soccorso dalle équipe di emergenza. La rapidità d’intervento ha permesso di stabilizzarlo e di trasportarlo in codice giallo all’ospedale San Donato, garantendo le cure necessarie. Questo incidente ci ricorda quanto sia fondamentale la vigilanza e la prontezza in situazioni di emergenza in ambienti pubblici come le piscine.

Alle ore 11:18 di oggi è stato richiesto un intervento di soccorso in via Cognaia, ad Arezzo, presso una piscina pubblica, per un bambino che ha perso momentaneamente conoscenza mentre si trovava in acqua. Sul posto sono intervenuti tempestivamente l’automedica di Arezzo, un’ambulanza della Croce Bianca con personale BLSD e la Polizia. Il piccolo è stato stabilizzato e trasportato in codice giallo all’ospedale San Donato di Arezzo per accertamenti. Le condizioni, sebbene non critiche, sono monitorate con attenzione. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Bambino perde i sensi in piscina ad Arezzo: trasportato in codice giallo al San Donato

