Il momento dell’esplosione alla pompa di Gpl a Roma il boato e il panico per strada – Il video

Un’onda di panico e paura ha scosso le strade di Roma questa mattina, quando due devastanti esplosioni al distributore di GPL di via dei Gordiani hanno gettato nel caos cittadini e forze dell'ordine. Il violento boato, avvertito a chilometri di distanza, ha lasciato dietro di sé un bilancio di feriti e tensioni ancora in corso. La città si interroga su cause e conseguenze di questa tragedia: scopriamo insieme i dettagli.

Sono circa le 7.55 quando una prima esplosione sorprende gli abitanti di via dei Gordiani, nel quartiere Centocelle a Roma. Del fumo inizia a innalzarsi da un distributore di benzina e Gpl e si sparge un forte odore di gas. Intervengono i vigili del fuoco, con il supporto delle forze dell’ordine che tentano di isolare la zona. Poi, qualche minuto dopo, un’altra esplosione. Ancora più violenta. Sono al momento 29 i feriti accertati, almeno uno in codice rosso e molti in codice giallo. I detriti sarebbero piovuti anche su un centro estivo, da cui i bambini erano stati evacuati in tempo. Cosa ha causato le due esplosioni e l’incendio. 🔗 Leggi su Open.online

“Come un bombardamento”. Le testimonianze di soccorritori e residenti dopo l'esplosione a Roma - Un’esplosione violentissima ha scosso Roma questa mattina, lasciando dietro di sé un’immagine di devastazione e panico.

