le migliori barre del rap italiano nel 2025 finora

Benvenuti alla nuova puntata di Paper Boi, la rubrica che ogni due settimane esplora il mondo del rap italiano con un occhio serio e uno divertente. In questa occasione, abbiamo deciso di fare il punto sulle migliori barre del 2025 finora, perché anche nel rap, la qualità conta eccome. Ecco le linee più forti, i punchline più affilati e le rime più memorabili di quest’anno. Pronti a scoprire chi ha conquistato il microfono? Andiamo avanti!

Nuova puntata di Paper Boi, la rubrica bisettimanale di Tommaso Naccari che parla semi-seriamente di una cosa serissima: il rap. Ho questa strana abitudine che mi rende un personaggio da commedia di Eddie Murphy degli anni ‘90 - rigorosamente doppiato in italiano - che quando qualcuno dice qualcosa che mi sembra particolarmente efficace rispondo «Bars». Sto provando a smettere, un po’ come il fumo, pertanto il mio terapista (ovvero me stesso) mi ha consigliato di provare a sfogare parte di questo tic in diverse modalità . Così, arrivati a metà dell’anno, ho deciso di selezionare undici tra le mie barre preferite uscite quest’anno. 🔗 Leggi su Gqitalia.it