Gaza ultimatum di Hamas a banda ribelle di Abu Shabab | Ha collaborato con Israele per sottrarre aiuti umanitari 10 giorni per costituirsi

In un clima di tensione crescente, Hamas lancia un ultimatum alla banda ribelle di Abu Shabab, accusata di aver collaborato con Israele sottraendo aiuti umanitari fondamentali per i palestinesi. La situazione si fa sempre più critica: il gruppo islamico dà 10 giorni di tempo al leader Yasser Abu-Shabab per consegnarsi, minacciando conseguenze severe. Un passo decisivo che potrebbe cambiare gli equilibri nella regione, lasciando il mondo in attesa di sviluppi cruciali.

Hamas ha dato un ultimo avviso al leader della banda ribelle collaborazionista di Israele di Yasser Abu-Shabab, colpevole di sottrarre gli aiuti umanitari destinati ai palestinesi Hamas ha ordinato a Yasser Abu Shabab, capo di una banda di Gaza, di consegnarsi entro 10 giorni per affrontare u.

L'ex ministro della Difesa israeliano Avigdor Lieberman ha affermato alla tv Kan che Israele sta armando una banda criminale di jihadisti di Gaza, legati all'Isis, per combattere Hamas. Si tratterebbe, riportano i media israeliani, del clan Abu Shabab, che negli

Una settimana fa su InsideOsint, la nostra newsletter di indagini, @Raffaele Buccolo aveva confermato quello che già si vociferava da tempo ma che ad ora non era stato confermato: Israele a Gaza sostiene bande criminali. Ad ammetterlo ora è

Hamas salda i conti con la milizia «israeliana» di Abu Shabab; Hamas ordina di arrendersi al leader di una banda di Gaza accusato di collaborare con Israele; #ISRAELIRANWAR. Riyadh non vuole Hamas a Gaza prima di normalizzare con Tel Aviv. L’Iran caccia l’AIEA. Gaza: ultimatum a Yasser Shabab.

Hamas salda i conti con la milizia «israeliana» di Abu Shabab - Palestina (Internazionale) Yasser Abu Shabab e le sue «Forze popolari» presto potrebbero essere costretti a cercare rifugio in Israele (o nel Sinai), se l'esercito dello Stato ebraico non interverrà p ...

Le mani sul cibo: a Gaza è ormai guerra per bande - Da due mesi la distribuzione degli aiuti è diventata una questione militare che ha provocato 500 morti.