Calciomercato | Vlahovic All’Inter Thuram alla Juve? Scambio Shock in Vista

Il calciomercato si infiamma con voci sempre più insistenti: Dusan Vlahovic potrebbe approdare all’Inter, mentre Marcus Thuram si prepara a vestire la maglia della Juventus. Questa ipotesi di scambio shock sta catturando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, promettendo di rivoluzionare gli equilibri delle due big italiane. Ma quali sono i dettagli di questa trattativa? E cosa potrebbe significare per il futuro del calcio italiano?

Calciomercato: Vlahovic All’Inter, Thuram alla Juventus? L’Ipotesi di Scambio Che Fa Discutere. Una voce, finora sussurrata nei corridoi più riservati del calciomercato, sta ora guadagnando sempre più consistenza e rischia di far tremare le fondamenta del calcio italiano: Dusan Vlahovic all’Inter e Marcus Thuram alla Juventus. Un’ipotesi di scambio clamorosa che, se concretizzata, rivoluzionerebbe gli attacchi delle due principali contendenti per lo Scudetto. La Suggestione Tecnica: Vlahovic All’Inter, Thuram Alla Juventus. Dal punto di vista tecnico, l’idea di un interscambio tra il bomber serbo e l’attaccante francese potrebbe accontentare le esigenze di entrambi i club. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Calciomercato: Vlahovic All’Inter, Thuram alla Juve? Scambio Shock in Vista

In questa notizia si parla di: calciomercato - vlahovic - inter - thuram

Calciomercato Juve, da Milik e Vlahovic passando per Kolo Muani, Lucca e Osimhen: chi entra e chi esce per l’attacco del futuro - Il calciomercato della Juventus è in pieno fermento, con riflettori puntati su Milik, Vlahovic e potenziali nuovi innesti come Kolo Muani, Lucca e Osimhen.

#Calciomercato #Juventus-#Inter, #Vlahovic per #Thuram. Il messaggio bianconero mandato a #Osimhen e... Rumor Vai su X

Il giornalista lancia la sua ipotesi: "Thuram è più forte di Vlahovic, il Napoli potrebbe cedere Osimhen per arrivare all'attaccante dell'Inter". Vai su Facebook

Calciomercato Juventus-Inter, Vlahovic per Thuram. Il messaggio bianconero mandato a Osimhen e... Rumor; Er Faina: Thuram vuole lasciare l'Inter, la Juve potrebbe inserirsi proponendo Vlahovic; Capocannoniere, Lautaro ancora a secco con Inter e Argentina: Vlahovic si avvicina, Lukaku e Thuram incalzano.

Calciomercato Juventus-Inter, Vlahovic per Thuram. Il messaggio bianconero mandato a Osimhen e... Rumor - Vlahovic, Osimhen, Retegui, Gyökeres e Kolo Muani: chi si avvicina e chi si allontana per sempre dalla Juventus. Lo riporta affaritaliani.it

Scambio Thuram-Vlahovic: la scelta è presa - it, ha chiesto i propri utenti di X, su quale centravanti dovrebbe puntare Beppe Marotta, in caso di separazione con il francese. Da calciomercato.it