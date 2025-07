Mortaruolo | La Regione finanzia 80 progetti di sviluppo turistico

La Regione Campania dimostra ancora una volta il suo impegno nel valorizzare il turismo locale, finanziando ben 80 progetti su 84 presentati, per un totale di oltre 9,5 milioni di euro. Un investimento strategico che mira a rilanciare le eccellenze del territorio e a favorire lo sviluppo di nuove attrattive. Tra i beneficiari spiccano numerosi comuni sanniti, pronti a trasformare le proprie idee in realtà . È un momento di grande fermento per il turismo regionale, e le opportunità sono a portata di mano.

La Regione Campania ha finanziato 80 progetti sugli 84 complessivamente presentati (distribuendo più di 9 milioni e mezzo di euro per gli stessi) nell'ambito della nuova e ambiziosa misura a sostegno dello sviluppo turistico regionale. Tra questi, 8 progetti riguardano aggregazioni di comuni interamente sanniti (beneficiari di circa un milione di euro), ulteriori 7 progetti vedono come capofila un comune della provincia di Benevento (altri 840 mila euro) con aggregazioni miste da altre province, mentre in altri 6 progetti che vedono capofila comuni di altre province, figurano comuni del nostro territorio.

