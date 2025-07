Perché l' opposizione centrista di Netanyahu sta guidando l' attacco ai diritti degli arabi israeliani? Il piano è negare il voto ai cittadini arabi

In un clima di crescente tensione politica, l'opposizione centrista di Netanyahu si sta lasciando alle spalle i principi democratici, puntando a minare i diritti degli arabi israeliani. Il piano 232, volto a negare il voto ai cittadini arabi, rischia di trasformarsi in un attacco più ampio contro la rappresentanza e le libertà di questa comunità . Un'ombra inquietante sul futuro di una società democratica e pluralista.

Qualsiasi neofita politico può capire che espellere il leader del partito Hadash, Ayman Odeh, è un preludio all'espulsione di tutti i partiti arabi dalla Knesset, seguita dalla negazione del diritto di voto ai cittadini arabi. Questo è il piano L'opposizione di Israele è in fermento. Gadi Eis.

