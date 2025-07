Cagliari due cadaveri recuperati in mare

Tragedia sulle coste di Cagliari: due cadaveri sono stati recuperati in mare, scatenando sgomento e interrogativi tra la comunità locale. Al Poetto è stato rinvenuto il corpo di una donna di circa 70-75 anni, ancora senza identità, mentre a Cala Regina un uomo, presumibilmente un turista, è stato trovato nelle acque vicino alla Sella del Diavolo. La scena deve ancora essere chiarita, ma le autorità sono al lavoro per fare luce su questi inquietanti eventi.

Sono due i corpi recuperati in mare a Cagliari. Si tratta di una donna e un uomo. Il primo cadavere è stato avvistato davanti alla spiaggia del Poetto, a circa 60 metri dalla battigia. Si tratta di una donna di circa 70-75 anni non ancora identificata e vestita in abiti leggeri ma non in costume da bagno. Il secondo corpo appartiene a un uomo, forse un turista, trovato nelle acque di Cala Regina, davanti al promontorio della Sella del Diavolo, non lontano dal Poetto. Su entrambi gli episodi stanno indagando i carabinieri. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Cagliari, due cadaveri recuperati in mare

