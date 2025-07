Ahanor all’Atalanta Roma beffata | il retroscena sul tentativo in extremis

una campagna acquisti all’altezza delle aspettative, cercando di sorprendere tutti e di rialzare la Roma nel calcio che conta. Ma cosa si nasconde dietro le quinte di questo tentativo in extremis? Scopriamo insieme i retroscena di una sessione di mercato che potrebbe rivoluzionare il destino giallorosso.

Si è ufficialmente aperta la sessione estiva di calciomercato, con la Roma che inizia a lavorare per migliorare la sua rosa. L’obiettivo della prossima stagione è quello di tornare in quella Champions League che manca da 6 anni. Troppo tempo, con i giallorossi che per raggiungere tale traguardo si sono affidati all’esperienza e la conoscenza di Gian Piero Gasperini. Il coach di Grugliasco avrebbe tracciato la strada da seguire, per dare vita ad un progetto ambizioso. Il focus del direttore sportivo Frederic Massara starebbe andando alle corsie esterne. Se a destra rimarrebbe viva la pista Wesley, dall’altro lato sarebbero tanti i nomi sul taccuino dei capitolini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Ahanor all’Atalanta, Roma beffata: il retroscena sul tentativo in extremis

In questa notizia si parla di: roma - ahanor - atalanta - beffata

Ahanor all'Atalanta, sventato l'inserimento della Roma: decisiva la volontà del giocatore - I giallorossi avevano pareggiato l'offerta, ma a decidere è stato il difensore ... ilromanista.eu scrive

Atalanta, Ahanor a Bergamo per visite mediche e firma - L'esterno sinistro classe 2008 passa dal Genoa ai bergamaschi per 16 milioni di euro più 4 di bonus. Come scrive msn.com