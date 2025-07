La terribile esplosione a Roma Un uomo era avvolto dalle fiamme | l' ambulanza era incendiata ma l' abbiamo salvato La testimonianza del maresciallo Gregorio Assanti

Un pomeriggio di paura e coraggio a Roma, dove un’esplosione devastante ha seminato panico tra le strade della capitale. Tra fiamme e detriti, il maresciallo Gregorio Assanti racconta il suo incredibile salvataggio di un uomo ustionato, sfidando il fuoco e il rischio per salvare una vita. La testimonianza di chi ha affrontato l’inferno ci ricorda che anche nei momenti più bui, il valore e la determinazione prevalgono.

«Siamo stati sbalzati due volte durante le due grosse esplosioni. La prima volta, quando mi sono rialzato, le fiamme ci impedivano di vedere ma sono riuscito a scorgere un uomo a fianco alla sua auto incendiata dopo la deflagrazione: era in terra con ustioni su tutto il corpo perchè era stato avvolto dalle fiamme. Era ancora vigile ma sotto choc. Lo abbiamo subito soccorso e portato via per trasportarlo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La terribile esplosione a Roma. "Un uomo era avvolto dalle fiamme: l'ambulanza era incendiata, ma l'abbiamo salvato". La testimonianza del maresciallo Gregorio Assanti

