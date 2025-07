Legnano minacciano una dipendente e si fanno consegnare l’incasso della sala slot | fermati dalla polizia

Un tentativo di rapina a Legnano si conclude con un arresto in tempo record, grazie all’intervento rapido della Polizia di Stato. Due uomini italiani, di 60 e 49 anni, sono stati fermati mentre minacciavano una dipendente e si facevano consegnare l’incasso di una sala slot in via Fogazzaro. La pronta risposta delle forze dell’ordine ha evitato il peggio, dimostrando ancora una volta come la vigilanza e il coraggio siano le armi più efficaci contro la criminalità.

Legnano (Milano), 4 luglio 2025 - Colpo fallito grazie all'intervento tempestivo della Polizia di Stato. Due cittadini italiani, di 60 e 49 anni, sono stati arrestati lunedì mattina a Legnano con l'accusa di rapina aggravata, dopo aver preso di mira una sala slot situata in via Fogazzaro. Tutto è accaduto poco dopo le 9 del mattino, quando alla Centrale Operativa del Commissariato di Legnano è giunta una segnalazione d'allarme: era in corso una rapina all'interno di una sala slot. Immediatamente è partita la pattuglia della volante, che ha raggiunto l'esercizio nel giro di pochi minuti. Una volta sul posto, gli agenti si sono trovati davanti due uomini travisati, colti in flagranza mentre tentavano di allontanarsi con il denaro appena sottratto.

