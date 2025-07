Guida ai vini della Valle d’Aosta

tra terrazze scoscese e pareti rocciose, creando vini dal carattere forte e distintivo. Questa guida vi condurrà alla scoperta dei tesori enologici della Valle d’Aosta, tra tradizione e innovazione, per assaporare un patrimonio unico nel suo genere. Preparatevi a esplorare un mondo di aromi e storie che rendono questa regione una vera eccellenza italiana.

Incastonata tra i massicci più imponenti d'Europa – Monte Bianco, Cervino, Gran Paradiso e Monte Rosa – la Valle d'Aosta rappresenta l'estremo geografico della viticoltura italiana. Con appena 400 ettari di superficie vitata, questa piccola regione alpina ha trasformato la propria posizione geografica apparentemente svantaggiosa in un'opportunità unica per produrre vini di carattere eccezionale. La viticoltura eroica valdostana si sviluppa principalmente lungo gli 80 chilometri del corso della Dora Baltea, dove il 70% dei vigneti si aggrappa letteralmente ai pendii montani. Questi vigneti, sovrastati dalla roccia e lavorati ancora con tecniche tradizionali faticose, rappresentano una testimonianza vivente di come l'uomo possa adattarsi e valorizzare anche i terroir più estremi.

