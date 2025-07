Corriere dello Sport – tutti i dettagli del contratto

Federico Bernardeschi approda al Bologna con un contratto di due anni, più opzione per il terzo, a circa 2 milioni di euro netti a stagione. Un movimento che ha fatto discutere, considerando anche i numeri di Ciro Immobile. Questa operazione segna un’importante svolta nel mercato, lasciando intendere che il futuro dei calciatori italiani si scrive anche tra le fila dei club emiliani. Ma cosa riserverà questa nuova avventura? Lo scopriremo presto.

2025-07-04 10:25:00 Il Corriere: Federico Bernardeschi al Bologna è un’operazione chiusa, due anni di contratto e opzione per il terzo a una cifra di poco inferiore ai 2 milioni di euro netti a stagione. È vero, su per giù sono gli stessi numeri relativi all’ingaggio di Ciro Immobile, a parte la durata del contratto, che in questo caso è di 1 anno più opzione per il secondo. Dopo la notizia, un’indiscrezione: trattato l’anno passato proprio di questi tempi e una volta capito come non sarebbe stato possibile portarlo da subito a Casteldebole per i costi troppo alti sia del cartellino che dell’ingaggio, Giovanni Sartori e Marco Di Vaio lo hanno seguito (e fatto seguire) per l’intero campionato, ricavando sempre impressioni molto positive, e così a un mese dal suo svincolo con il Toronto gli uomini dell’area tecnica rossoblù hanno deciso di affondare il colpo sia nei confronti di Bernardeschi che del suo procuratore Beppe Bozzo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com