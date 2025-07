Meghan lancia il suo vin rosé nel giorno compleanno Lady D | è polemica

Il lancio del vino rosé di Meghan Markle nel giorno del compleanno di Lady D ha scatenato un acceso dibattito. La scelta di celebrare un evento così importante con questa uscita è stata giudicata da molti come insensibile e discutibile, suscitando reazioni contrastanti tra sostenitori e detrattori. In un contesto già segnato da tensioni e aspettative, questa vicenda accende nuovamente i riflettori sulle strategie comunicative e le provocazioni della duchessa. Ma cosa bolle davvero in pentola?

(Adnkronos) – Meghan Markle è finita al centro di nuove polemiche dopo il lancio del suo vino rosé, avvenuto il primo luglio, data che coincide con il compleanno della principessa Diana. La scelta è stata definita "insensibile" e "quasi crudele" da alcuni esperti che seguono le vicissitudini della famiglia reale britannica, in particolare per l'impatto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

