i reality sono morti e poi arriva temptation island

I reality sembrano essersi esauriti, relegati a ruoli di zavorra nei palinsesti televisivi. Tuttavia, l’arrivo di Temptation Island sembra voler riscrivere le regole del gioco, sfidando la crisi e aprendo nuovi scenari per un genere che, ormai, pare in agonia. È una sfida tra passato e futuro: potrà questa nuova formula ridare lustro ai reality? La risposta si nasconde proprio dietro le prossime puntate.

Da killer application a zavorra dei palinsesti. Che i reality fossero in crisi, anzi in agonia, è lapalissiano e i numeri lo rendono innegabile. Il Grande Fratello che arranca, l’Isola dei Famosi ai minimi storici, La Talpa che chiude in anticipo e il disastro The Couple gettano ombre sempre più fitte sul genere. Poi, arriva Temptation Island a “ribaltare il risultato”, squarciando il velo su ogni analisi che consideri il genere superato in modo aprioristico. Ciò che non si è ancora detto abbastanza, invece, sono le ragioni alla base dell’agonia. Perché è vero che una fase di stanca c’è, soprattutto per le declinazioni più classiche spremute fino all’inverosimile, il fenomeno Temptation dimostra che il pubblico ha ancora voglia di nutrirsi del racconto delle sfumature del reale. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it