Sei pronto a scoprire i palinsesti La7 per il 2025/2026? Dopo una stagione da record, la rete di Urbano Cairo si prepara a sorprendere con nuove produzioni di alto livello. Tra conferme e novità imperdibili, il futuro televisivo si prospetta ricco di contenuti coinvolgenti e approfondimenti. La presentazione al Four Seasons di Milano ha svelato un palinsesto pensato per intrattenere, informare e sorprendere il pubblico, confermando La7 come protagonista assoluta del panorama TV italiano.

La7 presenta i palinsesti TV 20252026 dopo aver chiuso la miglior stagione della sua storia, caratterizzata da una crescita costante. La conferenza stampa di presentazione dei palinsesti della Tv di Urbano Cairo si è tenuta al Four Seasons Hotel di Milano, nel cuore pulsante del quadrilatero della moda, location molto amata dal numero uno di RCS. Tante le novità per la prossima stagione troviamo: “La giusta distanza” con Roberto Saviano, “Lezioni di mafie” con il procuratore di Napoli Nicola Gratteri e “Prova d’inchiesta” con Pinuccio di “Striscia la notizia”. Ecco di seguito nel dettaglio la prossima stagione tv di LA7. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Palinsesti La7, da Roberto Saviano, al procuratore Gratteri e Pinuccio di “Striscia la Notizia”. Insinna fermo. Cairo su Mentana: “Per lui pensavo a un ‘Letterman Show’. Talk sportivo? Ci penso da 10 anni” – Video

Palinsesti La7: le carceri di Roberto Saviano, le “lezioni di mafie” con il procuratore Gratteri e l’arrivo di Pinuccio da “Striscia la Notizia”. Insinna in stand by - Come ogni anno, Urbano Cairo ha svelato i nuovi palinsesti di La7, accompagnati dal claim “Sai cosa vedi”: un’anticipazione di programmi coinvolgenti e di grande impatto.

