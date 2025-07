Dal Pfizergate al RearmEu, Ursula nel mirino.

Tra accuse di scandali, manipolazioni elettorali e spinta al riarmo, la sfiducia contro Ursula von der Leyen si fa sempre più concreta. Con 77 eurodeputati pronti a sfidare la presidente della Commissione Ue, il prossimo voto a Strasburgo potrebbe segnare un cambio di rotta cruciale per l’Europa. La tensione è alle stelle: cosa ci riserverà questo capitolo politico?

Lo scandalo Pfizergate, l’uso della legge digitale Ue per influenzare le elezioni e l’approvazione del piano di Riarmo con la procedura d’urgenza. Sono queste alcune delle motivazioni contenute nella mozione di sfiducia alla Commissione Ue ed alla sua presidente Ursula von der Leyen che sarà votata giovedì prossimo a Strasburgo. Il testo, primo firmatario l’esponente Ecr rumeno, Gheorghe Piperea, è stato sottoscritto in tutto da 77 eurodeputati, tra loro 27 esponenti di Ecr, da tutti e 26 eurodeputati di Esn, 6 del gruppo dei Patrioti e 18 non iscritti. Le motivazioni della mozione di sfiducia a Ursula e alla sua Commissione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it