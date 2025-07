Liverpool in lutto per Diogo Jota | cambia il programma per la nuova stagione la decisione

Il mondo del calcio piange la perdita di Diogo Jota, un dolore che ha colpito profondamente il Liverpool. In segno di rispetto e solidarietà , il club ha deciso di rinviare l’inizio del ritiro pre-stagionale, adattando così i programmi per questa difficile stagione. Una decisione che sottolinea quanto lo sport sia anche comunità e conforto nei momenti di lutto. Tutti gli occhi sono ora puntati su come il Liverpool affronterà questa nuova sfida.

La decisione del Liverpool sull'inizio della nuova stagione dopo la tragica morte di Diogo Jota. Il Liverpool ha deciso di rinviare il rientro dei giocatori previsto per l'inizio del ritiro pre-stagionale, dopo il tragico lutto che ha colpito duramente l'intero club. La decisione, riportata da PA Media.

I tifosi chiedono al Liverpool di prendere una decisione senza precedenti dopo la morte di Diogo Jota

Diogo Jota si era sposato solo 10 giorni fa, e meno di 24 ore fa ha pubblicato le immagini del “giorno che non dimenticheremo mai”. Il destino a volte sa essere davvero crudele. #diogojota #jota #liverpool #rip Vai su Facebook

