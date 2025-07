Mettere l' AI Act in pausa chi sono tutti quelli che lo vogliono spoiler | non solo le big tech

L’AI Act, la normativa tanto attesa sull’intelligenza artificiale, è al centro di un acceso dibattito globale. Non solo le big tech, ma anche startupper e investitori europei dei paesi nordici chiedono una moratoria, condividendo timori e speranze. La Commissione europea si trova nel mirino di un fronte variegato, composto da colossi tecnologici e imprese locali. Ora, la domanda è: quali saranno le prossime mosse per trovare un equilibrio tra innovazione e regolamentazione?

Startupper e investitori europei dei paesi nordici chiedono una moratoria. A cui fanno eco 50 manager francesi, La Commissione finisce sotto il fuoco incrociato delle big tech e delle imprese locali. Che cosa farà adesso?.

