Odio e ingiurie contro Meloni FdI | Torino ostaggio dei centri sociali

momento di riflessione e di fermezza. La violenza verbale e gli insulti, rivolti a figure istituzionali come Giorgia Meloni, minacciano la coesione sociale e la democrazia stessa. È fondamentale condannare questi comportamenti e rafforzare i valori di rispetto e dialogo. Solo così Torino può riaffermare il suo ruolo di città aperta e democratica, libera da odio e intolleranza. La libertà si difende con la fermezza e il rispetto reciproco.

C'è chi soffia sul fuoco dell'odio rosso e antagonista. Dopo i cartelli choc antisemiti di Roma, con ebrei ritratti in divise naziste, a Torino spuntano scritte contro la premier Giorgia Meloni. “Le scritte ingiuriose, tra cui ‘Giorgia Meloni terrorista', comparse questa mattina in via Garibaldi, sono la fotografia di una Torino ostaggio dei centri sociali e del mondo antagonista”, afferma Paola Ambrogio, Senatore di Fratelli d'Italia. “È il risultato – continua Ambrogio – delle politiche di tolleranza messe in campo dal Sindaco Lo Russo nei confronti delle frange più estreme, con tanto di percorso di legalizzazione e sostegno per chi diffonde odio e violenza, come Askatasuna”. 🔗 Leggi su Iltempo.it