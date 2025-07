Nico Williams Shocks Arsenal con enorme contratto firma

Nico Williams, giovane stella dell’Atletico Bilbao e tra le migliori ali sinistro al mondo, sorprende tutti firmando un contratto decennale con il club. La sua decisione di restare a Bilbao alza l’asticella delle ambizioni e lascia gli appassionati di calcio senza parole. Con questa mossa inaspettata, Williams si conferma protagonista del mercato e promette di scrivere ancora grandi pagine nella sua carriera. La sua scelta segna un nuovo capitolo nel suo brillante percorso sportivo.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Nico Williams era ampiamente previsto di lasciare Athletic Club quest’estate, ma ora sembra destinato a rimanere a Bilbao per il prossimo futuro dopo aver inchiuso un contratto decennale con il club. La 22enne Spagna International, che è classificata al numero 7 nell’elenco di Fourfourtwo delle migliori ali sinistro al mondo in questo momento, è stato collegato a un numero di club, Voci di mossa in Arsenal particolarmente persistente negli ultimi mesi, con Williams che ha avuto una clausola di rilascio di 62 milioni di euro (£ 53,5 milioni) nel suo contratto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Nico Williams Shocks Arsenal con enorme contratto firma

