Can Yaman in Sandokan torna il mito del pirata gentiluomo spoiler lo vedremo anche lottare con la famigerata tigre

Can Yaman torna a farci sognare interpretando il leggendario Sandokan, il pirata gentiluomo che rivive sulla scena televisiva. Con il suo charme irresistibile, l’attore turco ha conquistato il pubblico al Riccione Italian Global Series Festival, svelando una serie ricca di avventure epiche e duelli emozionanti, tra cui un confronto con la temuta Tigre. Prepariamoci a vivere un nuovo capitolo d’oro nel mondo dei miti italiani.

Il divo turco, assalito da orde di fan, ha presentato all’Italian Global Series Festival di Riccione la nuova serie Rai di cui è protagonista, insieme a Alessandro Preziosi. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Can Yaman in Sandokan, torna il mito del pirata gentiluomo (spoiler, lo vedremo anche lottare con la famigerata tigre)

