Raffaella Scuotto sfogo social dopo la rottura con Brando | Quanta cattiveria

Dopo la rottura con Brando Ephrikian, Raffaella Scuotto ha deciso di rompere il silenzio sui social, condividendo un intenso sfogo contro la cattiveria che ha incontrato. La ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto chiarire i suoi sentimenti, mostrando forza e determinazione di fronte alle critiche. Un gesto che dimostra come, anche nelle difficoltà, sia possibile mantenere il proprio equilibrio. E così, Raffaella conclude: “Non lasciate che le parole degli altri definiscano chi siete.”

Sui social Raffaella Scuotto si sfoga dopo la fine della relazione con Brando, cosa ha detto l’ex corteggiatrice. Nei giorni scorsi Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto hanno ufficializzato la fine della loro storia d’amore nata a Uomini e Donne, lui dopo l’annuncio ha preferito prendersi una pausa dai social. Raffaella Scuotto (Foto Ig @raffaellascuotto) L’ex corteggiatrice nelle scorse ore ha rotto di nuovo il silenzio e si è lasciata andare ad uno sfogo sul suo profilo Instagram. Riferendosi a molti messaggi negativi ricevuti ha detto: “ Mi rendo conto di quanta cattiveria ci sia nel mondo e questa cosa è veramente triste. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Raffaella Scuotto, sfogo social dopo la rottura con Brando: “Quanta cattiveria”

In questa notizia si parla di: raffaella - social - brando - scuotto

UeD Raffaella Scuotto annuncia la rottura con Brando, lui si allontana dai social - La love story tra Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian giunge al suo epilogo. Dopo mesi di silenzio e tentativi di recupero, i due hanno ufficialmente annunciato la fine della loro relazione sui social, lasciando i fan sorpresi e delusi.

È arrivata la conferma. Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto si sono lasciati. A dare la notizia è stata la stessa Raffaella che dal suo profilo social ha aggiornato i suoi numerosi e affezionati follower. Vai su Facebook

Raffaella Scuotto svela in che rapporti è con Brando Ephrikian dopo la rottura: Non ho smesso di parlargli; E adesso ci chiediamo: come mai Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian si sono lasciati?; Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian si sono lasciati: l'annuncio sui social.

Raffaella Scuotto svela in che rapporti è con Brando Ephrikian dopo la rottura: “Non ho smesso di parlargli” - L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha commentato tutti i gossip che circolano sul suo conto, spiegando in che rapporti è con ... Lo riporta fanpage.it

Raffaella Scuotto, duro sfogo dopo la rottura con Brando Ephrikian/ L’ex Uomini e donne: “Quanta cattiveria!” - Raffaella Scuotto ha condiviso su Instagram un video dopo l'addio a Brando Ephrikian: lo sfogo dell'ex Uomini e donne sui gossip sul loro conto ... Da ilsussidiario.net