Julio Cesar Chavez Jr cosa sappiamo dell' arresto del pugile messicano negli Stati Uniti

Julio César Chávez Jr., celebre pugile messicano, si trova al centro di un caso che sta facendo molto clamore negli Stati Uniti. Accusato di legami con il cartello di Sinaloa e di essersi trattenuto nel paese oltre la validità del visto, il campione potrebbe essere rimpatriato a breve. La vicenda apre uno scorcio sulla complessità delle sorti dei protagonisti dello sport in contesti più ampi. Che cosa riserverà il futuro per il fighters?

Il boxer è accusato di legami con il cartello di Sinaloa e di essere rimasto nel paese dopo la scadenza del visto. Ora verrà rimpatriato. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Julio Cesar Chavez Jr, cosa sappiamo dell'arresto del pugile messicano negli Stati Uniti

In questa notizia si parla di: julio - cesar - chavez - cosa

Julio Cesar: «Psg-Inter tosta. Auguro di festeggiare come nel 2010!» - Julio Cesar, storica guardia dell’Inter, fa vibrare i cuori dei tifosi con un appello carico di nostalgia: "Festeggiamo come nel 2010!".

Julio Cesar Chavez jr arrestato in Usa. Espulso in Messico, avrebbe legami con un cartello criminale Vai su X

ICE detained the boxer Julio César Chávez Jr. on Wednesday, citing a Mexican arrest warrant accusing him of involvement in organized crime. Vai su Facebook

Julio Cesar Chavez Jr, cosa sappiamo dell'arresto del pugile messicano negli Stati Uniti; Usa, arrestato il pugile messicano Julio Cesar Chavez Jr.; Boxe, Julio César Chàvez Jr. arrestato in Usa: sarà espulso.

Julio Cesar Chavez jr arrestato in Usa. Espulso in Messico, avrebbe legami con un cartello criminale - La scorsa domenica il pugile, figlio di uno dei miti della boxe mondiale, era tornato sul ring a 39 anni dopo una assenza di 4 per affrontare lo youtuber Paul ... Da msn.com

Messico, arrestato negli Usa il figlio del 'Toro di Culiacán' - è stato arrestato a Los Angeles, dopo aver perso il suo ultimo incontro contro uno youtuber statunitense, Jake Paul, all'Honda Center di Anaheim, in Californ ... ansa.it scrive