pietrantonio aperta la camera ardente il ricordo di mario pedicini

Nel cuore di Benevento si spegne una voce che ha saputo riscoprire e valorizzare la sua antica bellezza. Mario Pedicini, stimato giornalista, saggista e amico di Antonio Pietrantonio, ci lascia un’eredità fatta di passione, impegno e memoria. La camera ardente aperta in suo ricordo apre un’epoca di riflessione sul valore di chi ha dedicato la vita a preservare le radici della città .

Cosi Mario Pedicini, giĂ Provveditore agli Studi, giornalista e saggista, ma anche amico personale di Antonio Pietrantonio, unito da una comune militanza nei movimenti cattolici e politica nella Democrazia Cristiana, coautore di un libro di memorie dello stesso Pietrantonio, ha tratteggiato la figura e l'opera dell'ex sindaco del capoluogo tra il 1982 e il 1992, scomparso il 3 luglio all'etĂ di 88 anni. Come molti beneventani, l'ex Provveditore era presente alla camera ardente allestita al Centro "La Pace" in via don Emilio Matarazzo, una struttura voluta proprio da quel parroco visionario che fu sostenuto anche economicamente da Pietrantonio che ne condivideva l'attivismo nel sociale.